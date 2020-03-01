أعرب عدد من المتابعين للساحة الفنية عن دهشتهم الشديدة من الانحسار المفاجئ للفنانة نانسي عجاج وذلك عقب الثورة المجيدة، بينما كان مرتكز الدهشة يكمن في النجومية الطاغية التي كانت تتمتع بها إبان الاحتجاجات واعتصام القيادة حتى أن الثوار بحسب صحيفة السوداني، أطلقوا عليها لقب (فنانة الثورة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انحسار شعبية نانسي عجاج بعد الثورة..! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.