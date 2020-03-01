الحكومة تتراجع عن استقدام بعثة أممية سياسية

التاريخ: 01-مارس-2020
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علمت مصادر موثوقة عن تراجع الحكومة عن استقدام “بعثة سياسية متكاملة” بولاية من مجلس الأمن، وأبقت على دعم ورد في بنود طلبها السابق للأمم المتحدة.
ووفقاً للمصادر فإنه بعد تشكيل لجنة مشتركة بين مجلسي الوزراء والسيادة تم الاتفاق على إلغاء ولاية مجلس الأمن، وحذف عدد من البنود التي كانت مدرجة، بينها دعم تنفيذ الإعلان الدستوري والرصد المنتظم لتنفيذ نقاطها المرجعية، رصد وقف إطلاق النار، جمع الأسلحة الصغيرة، الإصلاح القانوني والقضائي، إصلاح قطاع الأمن، بسط سلطة الدولة في إقليم دارفور، حماية المدنيين وبناء قدرات الشرطة.
وذكرت المصادر أنه تم التراجع أيضاً في أن يوسع مكتب الأمم المتحدة عملياته من حيث الحجم والنطاق داخل السودان، أبقت الحكومة في طلبها المقدم للأمم المتحدة على توفير الدعم لمفاوضات السلام الجارية في جوبا، تسهيل عمليات نزع السلاح والتسريح وإدماج المقاتلين، دعم عودة النازحين واللاجئين، المساعدة في تعبئة مساعدات اقتصادية للسودان، تسيير المساعدات الإنسانية ودعم جهود إصلاح الخدمة المدنية، كما أضيف بند توفير الدعم لعملية الانتخابات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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