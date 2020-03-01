ضبط عربة بوكو حرام بمستندات مزورة جنوب الخرطوم

التاريخ: 01-مارس-2020 فى : حوادث 5 مشاهدة نجحت مباحث فرعية مايو الشاحنات في القبض على احد المتهمين يقود عربة “كليك” بوكو حرام عليها لوحات مزورة من الورق المغلف بالبلاستيك . Advertisements وبحسب صحيفة المجهر،تم تدوين بلاغ في مواجهة تحت المادة “123” ق.ج.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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