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مصرع سيدة احتراقا بسبب البنزين في منزلها بام درمان

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 01-مارس-2020

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مصرع سيدة احتراقا بسبب البنزين في منزلها بام درمان

لقيت سيدة مصرعها متأثرة بجروح اصابتها جراء اشتعال النيران داخل منزلها بسبب تخزين الوقود وذلك بضاحية الثورة الشنقيطي شمال ام درمان.

 

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وبحسب مصدر تحدث لصحيفة المجهر ان ابن السيدة الذي يعمل سائق ركشة قام بتخزين البنزين داخل المطبخ وعند محاولتها اشعال نار في البتوغاز ورمي عود الكبريت اشتعلت النيران مما ادى لاحتراق السيدة بحروق وصفها مصدر طبي بانها من الدرجة الاولى.

 

واوضح المصدر ان السيدة اسعفت الى المستشفى بموجب اورنيك “8” جنائي وان الشرطة فتحت تحقيقا حول الحادثة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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