حزب التحرير يطالب باقامة دولة الخلافة في السودان

طالب حزب التحرير ولاية السودان باقامة جولة الخلافة في السودان، واقام الحزب مؤتمر الخلافة بميدان الحرية بمدينة الابيض حاضرة ولاية شمال كردفان امس، بمناسبة احياء الذكرى “99” لسقوط الخلافة بمشاركة واسعة من عضوية الحزب بالمركز وحضور نوعي من ولايات السودان المختلفة وشمال كردفان.

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قدمت في المؤتمر “5” أوراق عمل، تناولت نظام الحكم في الاسلام، النظام الاقتصادي في الاسلام، النظام الاجتماعي في الاسلام، سياسة التعليم في الاسلام، فرضية الخلافة والعقبات التي تحول دون قيامها وكيفية تجاوزها لاقامة الخلافة.

واوضح ابراهيم عثمان ابو خليل، الناطق الرسمي للحزب بحسب صحيفة المجهر، ان هذا المؤتمر يقام لاول مرة خارج الخرطوم مبينا ان الغرض من اقامة المؤتمر تذكير للامة بواقعها عندما كانت لهم دولة واحدة وكيف صار حالها بعد زوال الخلافة واستنهاض همم الامة لاقامة الخلافة مرة اخرى.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)