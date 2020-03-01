استئناف في قضية اتهام اشقاء في قتل شقيق زوج خالتهم

التاريخ: 01-مارس-2020 فى : حوادث 26 مشاهدة تابعت مصادر قضية اتهام شقيقين، وابن خالهم في اتهام بمقتل شقيق زوج خالتهم والاعتداء عليه بالطعن لوجود خلافات بين خالة المتهمين وزوجها. Advertisements وتعود تفاصيل الجريمة بحسب صحيفة الدار، الى انه كانت الشرطة قد القت القبض على الشقيقان وابن خالهم وقام على اثرها ممثل الاتهام بتقديم طلب لضم خال المتهمين للبلاغ بزعم التحرض الا ان الطلب رفض وقام بعدها ممثل الاتهام بتقديم استئناف للمدعي العام سحبت على اثره اوراق البلاغ للنظر في الطلب المقدم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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