مقتل مواطن في الشارع العام طعنا بالجزيرة

التاريخ: 01-مارس-2020
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تحقق شرطة ولاية الجزيرة في البلاغ المدون تحت المادة 130 من القانون الجنائي وذلك عندما وصل بلاغ بوجود جثة رجل مقتولا بآلة حادة سكين بتسع طعنات بالقرب من من منزله فتحركت الشرطة الى مكان الحادث وقامت بكل الاجراءات القانونية اللازمة كما قام تيم العمل الفني بالتصوير والتخريز ورفع البصمات وعمل رسم كروكي.
ونقلت الجثة للمشرحة بامر من النيابة والاورنيك الجنائي وتبين بحسب صحيفة الدار ومن خلال التحري الاول بانه توجد خلافات بين المجني عليه وآخر وما زال التحري مستمراً لكشف ملابسات الجريمة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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