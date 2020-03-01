مهاب يطل على الجمهور ويستعد لـ (أغاني وأغاني)

يطل الفنان الشاب مهاب عثمان على جمهوره بالخرطوم، مساء غد الاحد في امسية غنائية ساهرة بمنتجع ام درمان. وقد اعد مهاب عدداً من اعماله الغنائية الجديدة، لتقديمها في الأمسية، من جانب آخر يستعد مهاب بحسب صحيفة آخر لحظة للمشاركة في الموسم الجديد لبرنامج “اغاني واغاني” للمرة الثالثة على التوالي، حيث ظل اساسياً في البرنامج منذ اطلالته الاولى قبل ثلاثة أعوام.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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