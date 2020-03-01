ندى القلعة تحذر من (الناس البي وشين)

واصلت الفنانة ندى القلعة ثنائيتها الفنية مع الشاعر الملحن هيثم عباس، حيث تقدم اغنية اجتماعية بعنوان “الناس البي وشين” وتستعد ندى لتقديم الاغنية في اول ظهور لها على الجمهور.

ندى تغنت بحسب آخر لحظة، بعشرات الاغنيات من كلمات والحان هيثم عباس، ابرزها “سنة يا انا” التي تتناول غلاء المهور وانتشار العنوسة، واغنية “انا كوشية” التي تمجد الحضارة السودانية، و”خبر الشوم” التي كانت بمثابة تحذير للمجتمع من بعض الظواهر السالبة التي بدأت تطفو على سطحه، وغيرها من التي تنوعت بين العاطفية والاجتماعية واغنيات البنات.