لجنة التفكيك تسترد ١٩ محلجاً لمشروع الجزيرة

الخليج 365 :
أعلنت لجنة إزالة التمكين عن استرداد 15 محلجاً لمشروع الجزيرة، وكانت المحالج تدار بواسطة نقابات، وتشمل (مارنجان 5 محالج، الحصاحيصا 7، الباقير 1).
وكلفت اللجنة في مؤتمر صحفي اليوم ” السبت” بحسب السودانى وزارة المالية لتكوين لجنة لتسيير لعدد من الاتحادات والنقابات، وحل الاتحاد القومي التعاوني وتشكيل لجنة تسييرية
وأصدرت اللجنة قراراً بحل مفوضية تسجيل هيئات الشباب و الرياضة بولاية الخرطوم، و حل مجلس إدارة منظمة جسور للتواصل التي أسسها علي كرتي.
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