الأمانة السياسية بالشعبي تفصل أحد أعضائه بسبب زيارة دولة إسرائيل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت الأمانة السياسية في حزب المؤتمر الشعبي المعارض، فصل أحد أعضائه بسبب زيارة قام بها إلى دولة إسرائيل.

وحزب المؤتمر الشعبي المعارض،أسسه الراحل حسن عبدالله الترابي، عقب مفاصلته نظام الجبهة الإسلامية في العام 1999،ويحتظ الحزب بعلاقات واسعه مع تيارات المقاومة الفلسطينية، من بينهم حركة “حماس”.

وقال بيان صادر عن الأمانة السياسية في حزب المؤتمر الشعبي طالعته “صوت الهامش” ، “أنه حملت بعض الصحف خبرا عن زيارة للكيان الصهيوني يقوم بها أحد منسوبي الحزب ويسمى محمد عباس الفادني” .

وأكد أن ذلك يعد تجاوزا لمبادىء الشعبي ومواقفه،وأشار البيان أن الأمانة السياسية قررت فصله من عضوية المؤتمر الشعبي، جزاء فعله، مؤكداً التزام الحزب بدعم القضية الفلسطينية في وجه المحتل الغاصب، على حسب تعبير البيان.