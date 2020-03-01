شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلنت الأمانة السياسية في حزب المؤتمر الشعبي المعارض، فصل أحد أعضائه بسبب زيارة قام بها إلى دولة إسرائيل.
وحزب المؤتمر الشعبي المعارض،أسسه الراحل حسن عبدالله الترابي، عقب مفاصلته نظام الجبهة الإسلامية في العام 1999،ويحتظ الحزب بعلاقات واسعه مع تيارات المقاومة الفلسطينية، من بينهم حركة “حماس”.
وقال بيان صادر عن الأمانة السياسية في حزب المؤتمر الشعبي طالعته “صوت الهامش” ، “أنه حملت بعض الصحف خبرا عن زيارة للكيان الصهيوني يقوم بها أحد منسوبي الحزب ويسمى محمد عباس الفادني” .
وأكد أن ذلك يعد تجاوزا لمبادىء الشعبي ومواقفه،وأشار البيان أن الأمانة السياسية قررت فصله من عضوية المؤتمر الشعبي، جزاء فعله، مؤكداً التزام الحزب بدعم القضية الفلسطينية في وجه المحتل الغاصب، على حسب تعبير البيان.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمانة السياسية بالشعبي تفصل أحد أعضائه بسبب زيارة دولة إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.