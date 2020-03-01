الحرية لاتعني الابتذال واباحة الرقص

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

المجتمع السودانى محكوم باعراف وتقاليد وقواعد عامة تضبط السلوك وتمنع كل ماهو مشين ولا يلتقى مع الذوق السليم والخلق الرفيع .

ولاخلاف بين الناس ان الحشمة مطلوبة وإن النساء والرجال مطالبين بمراعاتها والحفاظ عليها والابتعاد عن كل مايخدش الذوق ويجرح ويسيئ للادب والخلق القويم .

وليس من المقبول – بحسب مايراه غالب اهل السودان – ان يتم السماح لبعض المنفلتين اخلاقيا وذوقيا وثقافيا ان يروجوا لمايؤذى مشاعر الغالبية العظمى من المجتمع ، ولابد من حسم هذا التوجه وانهاء أى سبيل للعمل على اشاعة هذه المنكرات فى بلادنا بإسم الحريات والثقافة والانفتاح وليعلم هؤلاء المتغربون المستلبون ان قيمنا هى التى تحكم لاثقافة الغرب ودعوته للتعرى والرقص المختلط والفسق والفجور.

نقول هذا الكلام ونحن نقرأ الخبر التالى :

قال يونس مختار الخبير في (رقصة الشوارع) انه يعمل على تدريب فتيات السودان على (البريك دانس) وطالب الحكومة بدعمه للمشاركة باسم السودان في منافسات عالمية .

وقال إن لديه كثير من المواهب منها غناء الراب ولعب الجمباز، وانه اشتهر في بهذه الرقصة التي تعتمد على تكسير الجسم وشارك في كثير من الاحتفالات ولديه جمهوره الخاص من عشاق هذه اللعبة.

واشار لاعب رقصة الشوارع يونس مختار انه بدأ الاستعراض عام 2016 بتحريك الجسم على إيقاع موسيقى الهيب هوب وان الرقصة تعتمد على التركيز الذهني واللياقة البدنية

وأكد ان الرقصة ليست دخيلة على السودان وليس فيها شئ معيب داعيا الجميع لدعمهم وقال انها من من أصول أفريقية نشرها الأفارقة وطورها الأوروبيين ودخلت السودان عام 2000.

مبينا انه خبر اللعبة من مشاهدتها في اليوتيوب وطور نفسه بنفسه وان هذه الرقصة لها قوانين وأساسيات وهي صعبة جدا ولها نظام غذائي معين لأنها تفقد الشخص لياقته البدنية وانه تغلب على صعوباتها مع العزيمة ، وقال إن والده كان داعما له ولكن والدته كانت رافضة والمجتمع أيضاً، مبينا أن الشعب السوداني من الصعب أن يتقبل مثل هذه الأشياء الجديدة.

وأوضح أن لديه فرقة بها ( 6 ) من اللاعبين المحترفين، ولكن السودانيين إذا دخلت عليهم ثقافة جديدة في البداية ينتقدوها وأنه واجه كثيرا من الإحباط وكان التقبل صعبا وكثيرا منهم قالوا (اللعبة بتاعت شماسة).

وقال إنه يخطط لأن يكون لهم اتحاد ينظم المشاركة المحلية والدولية، خاصة أن العدد كبير وبين اللاعبين فتيات في نادي الربيع بأم درمان يتواصلون عبر قروب واتساب لعمل اتحاد وإنهم شاركوا في احتفالات كثيرة للجامعات والشركات وغيرها وعملوا مع الفنان أمجد شاكر ولديهم بطولة سنوية.

واشار الى انه في عهد نظام الانقاذ كان جهاز الأمن والمخابرات يمنع رقصة الشوارع مع أن كل المشاركين من الطلاب والعمال مبينا أنهم يودون المشاركة في البطولات العالمية وتمثيل السودان وإقناع المجتمع بتقبل هذه الفكرة.

انتهى كلام الرجل ونقول له هب ان أصل الرقصة افريقى فهل يعنى هذا انها تناسبنا ؟ لا انت مخطئ فنحن لانريدها ولايمكن ان تطالب الحكومة بدعمك فهذه جرأة ليس بعدها جرأة ، والاعجب قولك انها لاتختلف مع عاداتنا وموروثاتنا فهذا كلام غير سليم بتاتا وندعوك لمراجعة نفسك والتخلى عن هذه الدعوة الغير مقبولة ، وللحكومة نقول لا للرقص فى الأماكن العامة ولابد من حسم هذه التصرفات المشينة والافعال الشاذة وليعلم الجميع ان الحرية لاتعنى الابتذال والفوضى واباحة الرقص الجماعى المختلط فى الأماكن العامة .