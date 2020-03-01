حارس الهلال يتخلف عن السفر لبورتسودان ودائرة الكرة تدرس عقوبات قاسية عليه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تخلف حارس الهلال محمد النور أبوجا عن السفر مع بعثة الهلال الي بورتسودان يوم أمس بعد أن غاب عن التدريبات فى الفترة الأخيرة وقرر الجهاز،الفني للهلال بقيادة الفاتح النقر ابعاده من رحلة الفريق الي البحر الأحمر وقالت مصادر خاصه ل (سودانا فوق) ان دائرة الكرة بنادي الهلال تدرس توقيع عقوبة قاسية علي اللاعب بسبب تصرفه،هذا لكن مصادر مقربه من اللاعب قالت إنه ظل يطالب بحقوق مالية علي الهلال دون أن يجد اي اجابه.

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