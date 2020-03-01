طة سليمان يعود لمواصلة نشاطه الفني بعد اسبوع من وفاة زوجته.!

الخليج 365 : تفاجأ الجميع بعودة الفنان طة سليمان لإحياء الحفلات الخاصة وذلك بعد مرور ايام قليلة من وفاة زوجته وعلمت (سودانا فوق) ان طة احيحفل خاص بعد اسبوع واحد فقط من وفاة زوجته عبير ابو شيبة. وعزا بعض المقربين من الفنان طه سليمان الي أن السبب ربما يرجع الي وجود،خلافات بينهما طيلة الفترة الماضية.. وقال طه للمقربين منه انه سيكون قريبا جدا من بنتيه سعاد وسيده.

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