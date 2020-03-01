العاملون بشركة التكامل للأسمنت ينفذون إضراب عن العمل

الخليج 365 :

دخل العاملون بشركة التكامل للأسمنت في إضراب عن العمل السبت ٢٠٢٠/٢/٢٩ بسبب رفضهم لعقد شركة سيك الهندسية المصرية و عدم الرد على مذكرتهم المرفوعة بتاريخ الأربعاء ٢٠٢٠/٢/١٩ من قبل اللجنة المفوضة من العاملين لكل الإدارات .

وقال تجمع العاملين بشركة التكامل للأسمنت في بيان تلقت (التحرير) نسخة منه اليوم إنهم قدموا مذكرة لرئيس مجلس الإدارة و المدير العام المكلف و إدارة الموارد البشرية و إدارة الشؤون الإدارية و لجنة تحقيق ولاية نهر النيل و المستشار القانوني للشركة و المراجع الداخلي و صندوق الضمان الاجتماعي.

وأكد العاملون رفضون لعقد شركة (اسيك الهندسية المصرية) التي من شأنها زيادة تكلفة إنتاج سعر الأسمنت.