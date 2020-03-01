وزير النقل : الحكومة لم تمنح الموانئ لدولة أوروبية

الخليج 365 :

نَفَى وزير النقل والبنى التحتية هاشم طاهر شيخ طه، وجود أيِّ اتفاق بين الحكومة ودولة أوروبية لتشغيل الموانئ البحرية بمبلغ (250) مليون دولار أو إيجارها كما تمّ تداوُله مُؤخّراً.

وقال الوزير لـ(الصيحة) أمس، عقب عودته من الخارج، إنّ أيِّ اتفاقٍ حول الموانئ ينبغي أن يمر عبر وزارة النقل، وأضاف بأنّه التقى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قبل سفره ولم يخبره عن أيِّ اتفاقٍ حول الموانئ البحرية، وأوضح أنه كوزير للنقل لم يصله أيِّ مكتوبٍ رسمي حول تشغيل الموانئ، وأن آخر اجتماع حضره لم يتم التطرُّق خلاله لتأجير الموانئ أو خصخصتها أو تشغيلها لأية دولة أجنبية.