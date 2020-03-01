غزة تفرض معادلاتها على انتخابات العدو .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ارتكاب العدو الصهيونى لحماقته الاسبوع الماضى ممثلة فى اغتيال احد القادة بسرايا القدس – الجناح العسكرى لحركة الجهاد الاسلامى الفلسطينية – والتنكيل بجثمانه بهذا الشكل المزرى الذى شاهده كل العالم ، هذه الحماقة ليست فقط لم تحقق للمجرم نتنياهو كسبا فى السباق الانتخابى الداخلى وانما جعلته حركة الجهاد الاسلامى والمقاومة فى غزة ككل جعلته مأزوما وهو على اعتاب الانتخابات التى تعيقها غزة وتشكل حضورا بارزا فيها متمثلا فى صراع الساحة الصهيونية حول موضوع المقاومة وكيفية التعامل معها وكل ذلك داخل فى باب السباق الانتخابى وفرض غزة معادلاتها على سياسيى الكيان ككل .

نتنياهو حاول التغطية على فشله فى اخضاع غزة بضربه مقرا لحركة الجهاد الاسلامى فى دمشق وسعى العدو الى ارساء معادلة جديدة تجعله يكسب نقاط قوة فى الداخل بربطه بين جبهتى غزة ودمشق ولكن فات على العدو الاحمق انه باستهدافه دمشق انما يعمق عند السوريين القناعة باحتضانهم حركات المقاومة ولن تؤدى هذه الضربات الاسرائيلية لدمشق الى تحقيق اهداف العدو سواء بانهاء وجود حركات المقاومة فى سوريا أو قطع ارتباطها بالداخل الفلسطينى مما يجعل من فرص الخسارة الصهيونية اكبر .

والغزاويون لايفرقون بين الحكومات الصهيونية فمن أى لون تشكلت حكومة فكلهم اعداء يسعون الى قضم ماتبقى من اراض فى الضفة الغربية وغور الاردن والعدو يسير فى خطته بتهويد ماتبقى من فلسطين غير عابئ بحكومة الاردن ولا السلطة فى رام الله ، ولكن نفس العدو يعلم جيدا ان المقاومة فرضت شروطها وارغمت العدو على فهم المعادلة الجديدة التى أرستها على الأرض وفهمها العدو جيدا ومفادها ان الدم الفلسطينى لم يعد مباحا يسفكه العدو كما يريد وفى الوقت الذى يريد ، وايضا لن يستطيع العدو بكل قوته ان يتقدم امتارا داخل القطاع ولن يستطيع خوض مواجهة برية مباشرة وانما يكتفى فقط بالغارات الجوية وحتى هذه ترد عليها المقاومة بصليات صاروخية تردع العدو وتبعده عن الاستمرار فى عدوانه وتضع حدا لذلك.

ان المقاومة الفلسطينية الان فى الموقف الاقوى الذى يجعلها تجبر العدو المجرم بالدخول فى الانتخابات وفقا للمعادلات التى يفرضها المقاومون لا كما يحبذ المحتل بمختلف التوجهات السياسية داخله.