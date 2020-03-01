شكرا للشعبي وتعساً وبؤساً للمطبعين

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

شكرا للمؤتمر الشعبى فقد اتخذ القرار الصحيح بفصل القيادى الشاب محمد الفادنى الذى اعلن قبل أيام زيارته لدولة الكيان العنصرى البغيض الذى تلوثت اياديه بقتل الابرياء ومارس الظلم بحقهم فاغتصب ارضهم وشردهم ومنعهم فى صلف وعنجهية من العودة لارضهم يدعمه فى عدوانه الظالم الغرب المنافق وبعض المنبطحين من العرب والمسلمين الذين كانوا ومازالوا بعيدين عن قيم يتشدقون بها ماداموا لايرون بأسا فى التواصل مع هذا الكيان اللقيط الغير شرعى .

حسنا فعل حزب المؤتمر الشعبى باعلانه فصل القيادى الشاب محمد الفادنى الذى ارتكب هذه الجناية الكبرى وهذا الفعل المشين ، ولو لم يتخذ الحزب هذا القرار لكان متناقضا مع نفسه غير صادق مع عضويته مخالفا لطرحه لكنه اتخذ القرار الصحيح فى الوقت الصحيح .

ونقرأ سويا الخبر الذى يقول :

أعلن حزب المؤتمر الشعبي فصل أحد قياداته الشبابية بعد اعلانه زيارة دولة إسرائيل. وقالت الأمانة السياسية للمؤتمر الشعبي في بيان تحصلت (الانتباهة أون لاين) على نسخة منه: (حملت بعض الصحف خبراً عن زيارة للكيان الصهيوني يقوم بها أحد منسوبي الحزب، ما يعد تجاوزاً لمبادئ الشعبي ومواقفه. عليه قررت الأمانة فصل العضو المذكور من عضوية المؤتمر الشعبي، جزاء فعله، مؤكدين صادق إلتزامنا بدعم القضية الفلسطينية في وجه المحتل الغاصب).

وكان القيادي الشبابي بالمؤتمر الشعبي أعلن أنه سيزور مدينة القدس وقطاع غزة والمشاركة مع مجموعة شبابية تضم مسلمين ومسيحيين ويهود في حوار مفتوح مع رموز يهودية بارزة داخل الكنيست الإسرائيلي، وعقد لقاءات سياسية وفكرية في منابر ومنتديات داخل الأراضي الإسرائيلية.وأوضح القيادي الشبابي؛ الذي شغل من قبل منصب الأمين العام لشباب المؤتمر الشعبي، وشارك بفاعلية في ثورة ديسمبر، إنه أخطر عدداً من قيادات ورموز الحزب بالزيارة، ولم يجد منهم اعتراضاً على خطوته؛ التي قال إنها تعبر عن قناعاته الفكرية ومواقفه السياسية الخاصة به – على حد تعبيره.

هذا الكلام واضح لا لبس فيه وليت كل حزب يكون صادقا مع نفسه ويتخذ قراراته بهذه القوة .

كنا قد كتبنا على هذه المساحة أمس – استنادا على افادات الدكتور عمار السجاد ومحمد الفادنى (الشخص المعنى نفسه ) ان هذا التعامل الضعيف والهش مع الخونة الذين يجاهرون بتوجههم نحو التطبيع قلنا ان هذه المواقف لاتشبه المؤتمر الشعبى وهاهو الحزب يتخذ الموقف السليم والقرار السليم ويقطع على أى متقول قوله ،وليس لنا إلا ان نقول شكرا للمؤتمر الشعبى وتعسا وبؤسا للمطبعين .