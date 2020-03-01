عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاحد 1 مارس 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الصيحة:

تأجيل مفاجئ لعودة الطلاب السودانيين من الصين

سرقة (مولودة) بادعاء تطعيمها ضد (كورونا)

الشعبي يفصل عضواً بسبب زيارته لإسرائيل

الجريدة:

لجان المقاومة تهدد بمليونية لتفويض حمدوك

القيادي المفصول من الشعبي يكشف لـ (الجريدة؟) تفاصيل دعوته لاسرائيل

السوداني:

سكرتير الحزب الشيوعي في حوار مع (السوداني): صراعات داخل السلطة كما كان يحدث في النظام البائد

|(100) مليون يورو من الاتحاد الاوروبي للسودان

محجوب عروة يحاول اقتحام مطبعة (السوداني) في تصرف غريب ومريب

المجهر:

*لجنة التمكين تعفي (109) دبلوماسيين وتسترد (15) محلجاً لمشروع الجزيرة

مصرع (4) بينهم المحترف المصري (العيسوي) وإصابة آخرين في احتراق فندق بالخرطوم

آخر لحظة:

إطاحة (109) من العاملين بالخارجية و(آخر لحظة) تنشر الأسماء

سرقة طفلة رضيعة من داخل مستشفى القضارف

Advertisements

الدار:

حريق مروع بفندق ومصرع لاعب مصري بمريخ الفاشر وإصابة آخرين بالخرطوم

لجنة إزالة التمكين تعلن إنهاء خدمة (109) من العاملين بوزارة الخارجية

تأييد حكم الاعدام للمتهم بقتل شاب داخل حفل ديرتي بام درمان

الاتحاد الأوروبي يعلن دعم السودان بمبلغ مئة مليون يورو

وزير التربية: معركتنا مع فلول النظام البائد هي المناهج

اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان الفقه للاساس والكيمياء للثانوي

صحيفة أخبار اليوم:

إنهاء خدمة منسوبين للخارجية وإسترداد مؤسسات وحل مجالس منظمات.

وفاة محترف مريخ الفاشر المصري وإصابة آخرين إثر حريق بفندق بالخرطوم.

الإعلان عن حالة اول وفاة بكورونا بأمريكا.

تأجيل عملية إجلاء الطلبة السودانيين والعرب من اوهان إلى الثلاثاء.

الحكومة تتراجع عن استقدام بعثة سياسية متكاملة تحت الفصل السادس.

صحيفة الوطن:

“الوطن” تكشف أبرز السفراء المبعدين من “الخارجية”

ملاسنات بين أعضاء في لجان المقاومة وقوى التغيير بشأن الرقابة على الوقود

تحت ضل النيمة يوسف سيد احمد خليفة يواصل سلسلة حلقات صباح الخير يا بنك فيصل الإسلامي وتفاصيل جديدة

صحيفة صوت الأمة:

إعفاء موظفين كبار بالخارجية واسترداد 15 محلج لمشروع الجزيرة

وفيات واصابات وسط لاعبي مريخ الفاشر في حريق فندق بالخرطوم

100 مليون يورو من الاتحاد الأوربي للسودان

البرهان إلى واشنطن مارس الجاري

صحيفة النيل الدولية:

إنهاءخدمة 109 من العاملين بالخارجية.

الاتحادالأوربي يدعم السودان بمئة مليون يورو

وزير التربية والتعليم يشدد على ضرورة تغيير المناهج

رفع إضراب عمال السكة حديد