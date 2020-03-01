تضمين مسارين لشمال وغرب كردفان في مُفاوضات السلام

كَشفَ ممثل الجبهة الثورية عن حركة العدل والمساواة بجوبا بشارة سليمان نيم، عن تضمين مساري شمال وغرب كردفان في مفاوضات السلام.

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وقال إنّ المنطقتين قدّمتا تضحيات كبيرة ولديهما قضايا ومُعاناة يجب أن تستصحب رؤاهما في منبر جوبا، وأضاف “ليس من المنطق ألا تكون شمال وغرب كردفان طرفاً في المسارات الخمسة”.

وجَدّدَ نيم في ورشة “مسارات السلام.. الواقع والمستقبل” بحسب صحيفة الصيحة أمس، مُطالبتهم بمُحاكمة الصف الأول من مُرتكبي جرائم الحرب في دارفور بالمحكمة الجنائية الدولية، وقال “البشير يجب أن يُسلّم للجنائية”، وترك للمحكمة تحديد الزمان والمكان للإجراء، ودعا لتشكيل محكمة خاصّة لقضايا السودانيين بالداخل لتحقيق العدالة الانتقالية، وكَشَف عن خلافٍ بين حركات دارفور والحكومة فيما يتعلّق بقضية الإقليم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)