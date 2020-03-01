شاهد بالفيديو.. الفنانة فهيمة عبد الله في لحظة اندياح مع زوجها العازف أحمد صديق

تداول محبي ومعجبي المطربة السودانية صاحبة الحنجرة الذهبية فهيمة مقطع فيديو للمطربة خلال جلسة غناء في إحدى المزارع رفقة زوجها عازف آلة “الربابة” أحمد صديق.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد وضح من غناء فهيمة أن الجلسة كانت بروفة لإحدى أغنياتها, حيث تغنت المطربة بمزاج عالي نال إعجاب واستحسان متداولي الفيديو على السوشيال ميديا وهو ما دفعهم لكتابة تعليق على المقطع يقول: ( الفنانة فهيمة عبد الله في لحظة اندياح مع زوحها العازف أحمد صديق).
وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد أكد الجمهور المتابع للفيديو أن الجلسة كانت قبل شهور قليلة من زواج فهيمة من العازف صديق, حيث أكمل الثنائي مراسم زواجهما في يناير الماضي.
وحصد الفيديو المتداول على نطاق واسع خصوصاً على فيسبوك نسبة مشاهدات عالية من قبل مرتادي موقع التواصل الشهير.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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