غرامة مالية رادعة في مواجهة مدانين بالتهرب الضريبي

التاريخ: 01-مارس-2020 فى : حوادث 7 مشاهدة Advertisements تمكنت مباحث فرعية الشاحنات من القبض على متهمان وبخوزتهما عدد “”240” هاتف ذكي ماركة “ITELL” وفاتورة مبدئية بقيمة الهواتف. وبحسب صحيفة آخر لحظة تم تدوين بلاغ تهرب ضريبي في مواجهتهما بادارة مكافحة التهرب الضريبي ولاية الخرطوم وتمت محاكمتهما بالغرامة مبلغ “21.550” جنيه.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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