إضراب بديوان الضرائب ومطالبة بإقالة الأمين العام

أعلن تنظيم لجان المقاومة المُكوّن من عاملين بديوان الضرائب، تنفيذ إضراب عن العمل يومي الثلاثاء والأربعاء (17 و18 مارس)، وطالبوا بإقالة الأمين العام للديوان، واتهموه بتجنيب حوافز للعاملين، ووقوفه عائقاً أمام تحقيق آمال الثورة وحقوق العاملين، وطالبوا بتكوين لجنة لكشف الفساد بالديوان وتحسين مستحقاتهم وبيئة العمل.

وأوضح بيان للتنظيم بحسب صحيفة الصيحة أمس، أنهم قدّموا مذكرة لرئيس الوزراء وقوى الحرية والتغيير وتجمّع المهنيين ولجنة تفكيك النظام السابق، ولم يصلهم رد حتى انتهاء المهلة المُحددة.

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ووصف البيان، الأمين العام للديوان بأنه غير مُلِم بأي عمل فني أو مهني بالديوان، واختار أن يكون ضد العامِلين، ولم يُفكّك الدولة العميقة ولم يُحارب الفساد، وأنه بعيد عن الثورة وأهدافها. واعتبره غير مؤهل لإدارة ديوان الضرائب، وأشار لتجنيب جزء من حافز العاملين وهو لا يُقارَن بما يأخذه من استحقاقات دون جهد أو خبرة وما يأخذه المهنيون الخبراء بالضرائب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)