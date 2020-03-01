فتاة تقاضي عاملاً بسرقة جوالات اسمنت من منزلها

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شرعت فتاة في مقاضاة عامل ومساعده بسرقة “5” جوالات اسمنت من داخل منزل بالحاج يوسف، اثناء العمل به.

وحددت محكمة المدينة جلسة في بداية شهر مارس للسير في القضية التي تشير تفاصيلها الاولية بحسب صحيفة آخر لحظة، الى ان الشاكية تقدمت بفتح بلاغ قالت فيه ان المتهمين اتفقت معهما على ان يقوما بعمل بياض بمنزلها، وانها قامت باحضار جوالات الاسمنت للعمل به، الا ان المتهمين استغلا غيابها وقاما بسرقة جوالات الاسمنت، وفرا هاربين، على ضوء ذلك قامت بتدوين بلاغ في مواجهة المتهمين وكثفت المباحث تحرياتها وتم القبض على المتهم الاول، فيما تعذر القبض على مساعده.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)