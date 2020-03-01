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إزالة تظليل عدد من العربات وضبط مواتر بدون لوحات

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 01-مارس-2020

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إزالة تظليل عدد من العربات وضبط مواتر بدون لوحات

تمثلت مجهودات ارتكازات محلية الخرطوم في ازالة تظليل عدد “103” عربات مظللة مخالفة.

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كما تم وفقاً لصحيفة آخر لحظة، ضبط عدد “3” مواتر بدون لوحات وضبط “1” عربة تحت المادة “100” اجراءات فضلا عن القبض على عدد “4” متهمين يتعاطون المخدرات، ودونت في مواجهتهم بلاغا تحت المادة “20 أ” من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، كما اوقفت عدداً من المخمورين.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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