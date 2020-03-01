التاريخ: 01-مارس-2020
19 مشاهدة
تمثلت مجهودات ارتكازات محلية الخرطوم في ازالة تظليل عدد “103” عربات مظللة مخالفة.
كما تم وفقاً لصحيفة آخر لحظة، ضبط عدد “3” مواتر بدون لوحات وضبط “1” عربة تحت المادة “100” اجراءات فضلا عن القبض على عدد “4” متهمين يتعاطون المخدرات، ودونت في مواجهتهم بلاغا تحت المادة “20 أ” من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، كما اوقفت عدداً من المخمورين.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر إزالة تظليل عدد من العربات وضبط مواتر بدون لوحات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.