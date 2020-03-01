إزالة تظليل عدد من العربات وضبط مواتر بدون لوحات

التاريخ: 01-مارس-2020 فى : حوادث 19 مشاهدة تمثلت مجهودات ارتكازات محلية الخرطوم في ازالة تظليل عدد “103” عربات مظللة مخالفة. Advertisements كما تم وفقاً لصحيفة آخر لحظة، ضبط عدد “3” مواتر بدون لوحات وضبط “1” عربة تحت المادة “100” اجراءات فضلا عن القبض على عدد “4” متهمين يتعاطون المخدرات، ودونت في مواجهتهم بلاغا تحت المادة “20 أ” من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، كما اوقفت عدداً من المخمورين.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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