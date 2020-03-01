“الشفتة” تقتل مواطناً وتنهب (180) رأساً من الماشية بـ”باسندة”

لقى مواطن سوداني مصرعه على يد عصابات “الشفتة” الإثيوبية بالحدود، بعد أن نهبت العصابة (180) رأساً من الماشية بمنطقة “عطرب” بمحلية “باسندة” الحدودية.

وذكر أهالي البلدة أن حادثة الاعتداء تمت مساء أمس الأول، كما تم اختطاف طفل بمعيته (40) رأساً من الماشية تم إرجاعها دون أن يعود الطفل لأسرته، فيما تم إغلاق منطقة “المتمة” التجارية الحدودية من قبل الجانب الإثيوبي، وقطع مواطنو عطرب الطريق القاري “القلابات – المتمة الإثيوبية” احتجاجاً على تكرار اعتداءات عصابات “الشفتة” على ممتلكات المواطنين.

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وطالب المحتجون بحسب صحيفة السوداني، الجهات الرسمية بالدولتين بحسم التفلتات ووقف اعتداءات “الشفتة” الإجرامية التي يروح ضحيتها المواطن ويفقد ممتلكات وثروات البلاد من قطيع الثروة الحيوانية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)