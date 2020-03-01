تيار المستقلين: دفع تعويضات ضحايا السفارتين لن يضر الاقتصاد

قال رئيس تيار المستقلين الوطنيين الاحرار، عثمان ابراهيم الطويل، ان موافقة الحكومة الانتقالية على دفع تعويضات لضحايا تفجير سفارتي الولايات المتحدة الامريكية في نيروبي ودار السلام خطوة جيدة ومتقدمة، وستسهم في إنهاء العقوبات الامريكية المفروضة على السودان ورفع اسمه من قائمة الدول الراعية للارهاب.

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وأوضح الطويل في تصريحات صحفية بحسب صحيفة آخر لحظة ان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تعامل مع هذا الملف بذكاء سياسي خارق،؟ لجهة ان دفع هذه التعويضات يمكن ان يتم من الاموال المنهوبة المودعة في القطاع المصرفي العالمي، واضاف قائلاً: “دفع التعويضات لن يسبب اضراراً للاقتصاد القومي لانها ستدفع من الاموال المنهوبة”.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)