السودان يرأس اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب

يرأس السودان اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب بتونس التي ستبدأ صباح اليوم (الأحد).



وطبقاً لتغريدة على حساب الوزارة بـ”تويتر” ‏وصل وزير الداخلية الفريق أول شرطة حقوقي الطريفي إدريس دفع الله صباح اليوم إلى تونس لترأس إجتماعات الدورة ٣٧ لمجلس وزراء الداخلية العرب، وستناقش الدورة بحسب صحيفة السوداني، عدداً من المواضيع الهامة المدرجة على جدول الأعمال.

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