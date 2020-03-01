الخارجية الإيرانية تصدر بيانا بشأن اتفاق السلام بين حركة “طالبان” وأمريكا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت وزارة الخارجية الايرانية، اليوم الأحد، إن “السلام المستدام في أفغانستان يتم عبر الحوار الأفغاني الأفغاني بمشاركة القوى السياسية بما فيها حركة “طالبان”.

وانتقدت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، الاتفاق الذي وقعته الولايات المتحدة مع حركة طالبان للسلام في أفغانستان، مشيرة إلى أن أمريكا ليس لها مكانة قانونية لتوقيع اتفاق سلام أو تحديد مستقبل أفغانستان، وذلك حسب وكالة “تسنيم” الإيرانية.

وذكر البيان أن “إيران تعتقد أن تحقيق السلام في أفغانستان يتم عبر الحوار بين كل التيارات السياسية الأفغانية، بما في ذلك طالبان، مع مراعاة رأي الدول المجاورة لأفغانستان”، مضيفا “تعتقد إيران أن وجود قوات أجنبية غير قانونية في أفغانستان هو أحد الأسباب الرئيسية للحرب، وانسحاب هذه القوات ضروري لتحقيق السلام”.

وتابع البيان “ليس للولايات المتحدة الأمريكية مكانة قانونية للتوقيع على اتفاق سلام أو تحديد مستقبل أفغانستان، ونعتقد أن الأمم المتحدة هي الجهة التي لديها القدرة المناسبة لتسهيل المفاوضات بين الأفغان وكذلك لمراقبة تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها”.

وبحسب البيان، “أكدت إيران احترامها لسيادة أفغانستان”، كما أعربت عن “استعدادها لتقديم أي مساعدة في إرساء السلام والاستقرار”.