روحاني يقترح اجتماعا عاجلا حول إدلب بصيغة ثلاثية جديدة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اقترح الرئيس الإيراني حسن روحاني على نظيره التركي رجب طيب أردوغان، عقد اجتماع ثلاثي بين إيران وتركيا وسوريا حول الوضع في إدلب.

وحسبما ذكرت وكالات أنباء إيرانية، فإن روحاني قال في محادثة هاتفية مع أردوغان أمس السبت: نظرا لاتفاقنا على مبادئ كصيانة وحدة أراضي سوريا واقتلاع جذور الإرهابيين، والحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء وتسوية قضية إدلب بسرعة، فمن الممكن إزالة الخلافات في وجهات النظر عبر هذا الاجتماع.

كما لفت الرئيس الايراني إلى الأهمية الخاصة للتعاون الثلاثي بين إيران وتركيا وروسيا لحل مشكلة سوريا في إطار تعزيز “عملية أستانا”، مؤكدا استعداد طهران لاستضافة الجولة القادمة لهذا الاجتماع.

ووصف روحاني عملية المفاوضات بـ”صيغة استانا” بأنها إنجاز كبير، مضيفا أن تصعيد الأزمة في سوريا لا يخدم أحدا في المنطقة، “ونحن بحاجة إلى تحكيم لغة الحوار لتسوية الخلافات وعدم السماح بتقويض هذه المفاوضات”.

من جانبها، لفتت وكالة “الأناضول” التركية إلى أن روحاني اقترح على أردوغان “عقد قمة ثلاثية بدون روسيا”.

وأمس تحدث روحاني هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أيضا، حيث بحث الزعيمان تطورات الوضع في إدلب، وأكدا على ضرورة التنفيذ الشامل لاتفاقات أستانا.