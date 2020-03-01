أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي اليوم الاحد 1 مارس 2020

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي اليوم الاحد 1 مارس 2020 القيم الآتية : 01/03/2020 العملة شراء بيع متوسط الدولار 55.0000 55.2750 55.1375 الين الياباني 0.5089 0.5114 0.5102 الجنيه الاسترليني 70.5219 70.8745 70.6982 الفرنك السويسري 56.9612 57.2460 57.1036 الدولار الكندي 41.0481 41.2533 41.1507 كرونة السويدية 5.7253 5.7539 5.7396 الكرونة النرويجية 5.8526 5.8819 5.8672 الكرون الدنماركي 8.1186 8.1592 8.1389 الدينار الكويتي 179.6798 180.5782 180.1290 الريال السعودي 14.6620 14.7353 14.6987 الدرهم الاماراتي 14.9754 15.0503 15.0128 الريال القطري 15.1099 15.1854 15.1477 الدينار البحريني 145.9273 146.6569 146.2921 ريال عماني 143.0057 143.7207 143.3632 الوحدة النقدية لدول الكوميسا 74.7776 75.1740 74.9758 الدولار الحسابي (مصر) 4.6732 4.6823 4.6778 اليورو 60.6590 60.9622 60.8106 XAR 2803.4486 2818.8876 2811.1681 المادة السابقة أزمة طاحنة في غاز الطهي وتفاقم ازمة الخبز في الخرطوم وولايات اخرى المقالة القادمة خبير مصرفي : نجاح سياسة تعويم الجنيه يتطلب مصالحة وطنية

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