الأمم المتحدة تكشف عدد المهاجرين على الحدود بين تركيا واليونان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت الأمم المتحدة إن أكثر من ١٣ ألف مهاجر، موجودين على الحدود بين تركيا واليونان، وذلك بالتزامن مع تحذيرات الاتحاد الأوروبي من استمرار تدفق اللاجئين، عبر الحدود، بين البلدين.

ذكرت ذلك وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، اليوم السبت، على صفحتها الرسمية على “تويتر”.

وقال المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بوريس تشيشيركوف، أمس الجمعة، إن المنظمة لم تلحظ أية زيادة في تدفق اللاجئين من تركيا إلى اليونان.

وجاءت تصريحات تشيشيركوف، تعليقا على احتمال زيادة في تدفق اللاجئين إلى اليونان، بعد إعلان السلطات التركية فتح الحدود أمام اللاجئين السوريين إلى أوروبا، التي قال فيها “لم نشهد أية زيادة في التدفق إلى اليونان”.

وتابع: “اليونان كانت تستقبل طالبي اللجوء منذ فترة طويلة، ولكن مستوى التدفق بقي على ما هو عليه منذ أول العام، وغالبا في الأشهر الباردة تكون الحركة أقل، وذروة التدفق تكون في الصيف”.