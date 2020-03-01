إثيوبيا: نحتاج مزيدا من الوقت للتوصل لاتفاق بشأن “سد النهضة”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعتبرت إثيوبيا، أن التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة، يحتاج مزيدا من الوقت، معبرة عن خيبة أملها، بشأن بيان وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الجمعة، بشأن سد النهضة، الذي تم إصداره عقب اجتماع لم تشارك فيه إثيوبيا.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإثيوبية “إنا”، مشيرة إلى أن إثيوبيا أكدت في بيان مشترك لوزارتي الخارجية والمياه، اليوم السبت، أن “إثيوبيا طلبت المزيد من الوقت لبحث الأمور، التي تتعلق بالمباحثات حول ملء السد”.

وبدأت إثيوبيا تشييد السد منذ عام 2011، وتسبب ذلك في توتر العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا، التي تسعى لأن يكون السد أكبر مصدر للطاقة الكهرمائية في أفريقيا

سبوتنيك