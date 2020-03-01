وزير النقل: الحكومة لم تمنح الموانئ لدولة أوروبية

نفى وزير النقل والبنى التحتية هاشم طاهر شيخ طه، وجود أي اتفاق بين الحكومة ودولة أوروبية لتشغيل الموانئ البحرية بمبلغ (250) مليون دولار أو إيجارها كما تم تداوله مؤخراً.

Advertisements

وقال الوزير بحسب صحيفة الصيحة أمس، عقب عودته من الخارج، إن أي اتفاق حول الموانئ ينبغي أن يمر عبر وزارة النقل، وأضاف بأنه التقى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قبل سفره ولم يخبره عن أي اتفاق حول الموانئ البحرية.

وأوضح هاشم أنه كوزير للنقل لم يصله أي مكتوب رسمي حول تشغيل الموانئ، وأن آخر اجتماع حضره لم يتم التطرق خلاله لتأجير الموانئ أو خصخصتها أو تشغيلها لأية دولة أجنبية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)