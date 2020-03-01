مفوضية السلام: اتفاق مع الحلو وعبد الواحد قريباً

قطع رئيس مفوضية السلام د. سليمان الدبيلو ان احلال السلام يمضي بشكل جيد في جوبا، مشيراً الى الوصول الى اتفاق مع عدد من المسارات.

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وقال ان الوطني كان يعمد الى تجزئة السلام، وكشف الديبلو في وشرة نظمتها مبادرة محبي السلام بكورنثينا بحسب آخر لحظة أمس، كشف عن استصحاب النازحين واللاجئين الى مفاوضات جوبا في الجولة القادمة، وأضوح ان هنالك توجه أممي لدعم عملية السلام، معلناً عن جهود مبذولة مع عبد الواحد نور وعبد العزيز الحلو للوصول لاتفاق قريباً. من جانبه أكد المقدم مدير دائرة الاعلام بقوات الدعم السريع مصعب أحمد، ان اولوياتهم في المرحلة القادمة تحقيق السلام.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)