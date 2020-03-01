شركة أسمنت التكامل تفصل 17 موظفاً عقب دخول العاملين في اضراب مفتوح

نفذ العاملون بمصنع أسمنت التكامل أمس إضراباً مفتوحاً عن العمل ورهنوا رفعه بتحقيق مطالبهم، والتي على رأسها إقالة مدير المصنع بجانب إقالة مدير التدريب، وايقاف الدعم الفني لشركة أسك المصرية. وكشفوا في الوقت ذاته عن فصل الشركة 17 من موظفيها مما حدا بعدد من الموظفين في ادارة الموارد البشرية بعطبرة والخرطوم الى تقديم استقالاتهم، وطالب العاملون باعادة طبيب الشركة ومدير الأمن والسلامة اللذين تم تم فصلهما قبل شهرين.

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وقال المهندس حسن محمد لصحيفة الجريدة: قدمنا مذكرة للادارة العليا في الشركة ،تضمنت أحد عشر مطلباً وأرجع تمسكهم باقالة مدير المصنع لأنه غير لائق طبياً، وأكد إمتلاكهم لشهادة تثبت ذلك، وأعلن معارضة العاملين للخطوة التي تعتزم الشركة القيام بها لتوقيع عقد مع شركة أسك المصرية، لتشغيل المصنع باعتبار ان ذلك اهدار لموارد البلاد من النقد الأجنبي لأن العقد قيمته 170 الف دولار، ونوه الى أن العاملين طالبوا في المذكرة بتعيين مستشار فني للضمان الاجتماعي لأنه شريك في الشركة بنسبة 49 % بجانب تعيين مدير عام بصورة رسمية، لأن المدير الحالي مكلف، فضلاً عن تعيين مدير بقسم الموارد البشرية، بالاضافة الى هيكلة لكل الأقسام، وأردف: نعاني من عدم وجود هياكل واضحة للأقسام، وأكد تمسكهم بتعيين مدير لقسم المشتروات ومنح العاملين الأجر المتساوي مع نظرائهم من المصريين بجانب تهيئة سكن العاملين.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)