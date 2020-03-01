والد الشهيد كشة: النائب العام ليس لديه صلاحيات لتنفيذ الإجراءات الخاصة بالشهداء

جددت أسر شهداء ثورة ديسمبر رفضها للجنة التحقيق المستقلة في مجزرة فض الاعتصام، التي يترأسها المحامي نبيل أديب وقطعت بأنها لا تمثل أسر ضحايا فض الاعتصام.

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وقال الأمين العام للمنظمة، كشة والد الشهيد عبد السلام كشة في مؤتمر صحفي أمس بمقر المنظمة لتدشين صحيفة شهداء ديسمبر،بحسب صحيفة الجريدة، قال: النائب العام ليس لديه صلاحيات لتنفيذ الاجراءات، ودلل على ذلك بأنه لديه “5” بلاغات لم تتخذ النيابة فيها أية اجراءات حتى الآن، وهاجم رئيس اللجنة على خلفية تصريحاته الأخيرة التي رفض فيها تمليك المعلومات واعلانه اعتزامه تقديمها الى المحاكم فقط، واستنكر ذلك وأردف: لا توجد شفافية في المعلومات، ولم يتم الاستماع الى افادات أسر الشهداء، ونوه الى أن عدد الشهداء غير معروف حتى الوقت الراهن، وانتقد عدم اهتمام مجلسي السيادة و الوزراء والنائب العام بالرد على المذكرات التي سلمتها أسر الشهداء لهم واعتبر ان ذلك استهتار كامل بحجم المذبحة التي تمت. ولوح كشة بامكانية تسيير مليونية جديدة للضغط على الحكومة الانتقالية لضمان نيل أسر الشهداء العدالة والقصاص لأبنائهم الشهداء.

وأرجع الامين العام لمنظمة أسر شهداء ديسمبر اعتراضهم على لجنة التحقيق لطريقة تكوينها ورئيسها أديب، لجهة انه أعلن موافقته على قانون الطوارئ اثناء الحراك الثوري والحكم على المتظاهر بعشر سنوات، بالاضافة الى الدفاع عن أحد المدانين ولتسببه في خلل بالوثيقة الدستورية.

وحول تدشين الصحيفة قال كشة: “أردنا من اصدار الصحيفة أن تكون لسان حالنا ولتعبر عن توجهنا ومشاعرنا كفئات ثورية في الحراك الثوري”.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)