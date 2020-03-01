التاريخ: 01-مارس-2020
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اتهم وزير التربية والتعليم الاتحادي محمد الامين التوم، خطباء مساجد باتباع منهج الصراخ لأغراض منها إلغاء عقول مستمعيهم وعدم منحهم فرصة للتفكير.
وأكد أن الخطباء رفضوا تغيير المناهج وهاجموا مدير المركز القومي للمناهج عمر القراي لأن المناهج تتحكم في العقول، ودمغهم بمحاربة العقلانية، ووصفهم بالخبراء في المتاجرة بالدين وإلهاب العواطف وارهاق العقول.
وقال ان الجانب الوحيد الذي اهتم به الخطباء هي المناهج منذ اليوم الأول في حياة حكومة الثورة، وتوعد بأن معركته مع فلول النظام البائد هي المناهج، ووصف التوم خلال المؤتمر العام أاصحاب المصلحة في التعليم بحسب صحيفة آخر لحظة امس، المدرسة بباحة الصراع الفكري بين قوى الثورة والنظام البائد، وقال ان سياسته التربوية حسمت هذا الصراع، وأكد إجماع أصحاب المصلحة من خلال تجواله في “16” ولاية على انتقاد المناهج الحالية ووصفها بالمعيبة والحشو، وانها تدعو للملل والضجر، واطلق هتاف “الشعب يريد تغيير المناهج”
وأعلنت الوزارة عن إعادة السلم التعليمي “3-3-6” اعتباراً من العام الدراسي القادم 2021 -2020، وإعادة المرحلة المتوسطة اعتباراً من العام الدراسي 2021-2020م
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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