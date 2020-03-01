محجوب عروة يحاول اقتحام مطبعة “السوداني” في تصرف غريب ومريب

التاريخ: 01-مارس-2020
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قالت إدارة صحيفة “السوداني” إن ناشر ورئيس تحرير صحيفة “السوداني الدولية” محجوب عروة حاول ليلة “الجمعة” اقتحام مطبعة “السوداني” بالخرطوم بحري وإدخال ورق إلى مخازنها دون إذن أو موافقة من إدارة الصحيفة.
وبحسب صحيفة السوداني، وصفت إدارة الصحيفة تصرف عروة بالغريب والمريب، واعتبرت إدارة الصحيفة الأمر محاولة للتعدي على ممتلكاتها، ووجهات المستشار القانوني للصحيفة بإرسال إنذار قانوني لـ”عروة” حتى لا يكرر المحاولة المتهورة مرة أخرى.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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