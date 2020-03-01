نقص حاد لوجبة مصابي السل بمستشفى الشعب

التاريخ: 01-مارس-2020
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شكت مستشفى الشعب بالخرطوم من نقص حاد في حصتها من الخبز، وقالت انها تراجعت لـ “500” قطعة فقط في حين ان حاجتها الفعلية من الخبز تتجاوز “1500” قطعة من الرغيف.
وأرجع ممثل العاملين، د. عبد الرحمن محمد عمر في تصريحات صحفية، بحسب صحيفة آخر لحظة، أرجع نقص حصتهم من الخبز بسبب رفض مواطنين بالاحياء خروج أي كميات من الخبز لجهات ليس لديهم بها علاقة، الأمر الذي انعكس سلباً على وجبة المرضى خاصة المصابين بالسل والدرن، اضافة الى نقص وجبة الاطباء العاملين بالمستشفى، مما دفع ادارة المستشفى لتخصيص ترحيل خاص مهمته توزيع الفراشات وبعض عمال النظام العام بالمستشفى على المخابز بالخرطوم لتوفير الخبز للمرضى، بعد تفاقم الأزمة بشكلها الحالي.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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