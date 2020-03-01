اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

نقص حاد لوجبة مصابي السل بمستشفى الشعب

0 نشر
Samira Yousif 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 01-مارس-2020

16 مشاهدة

نقص حاد لوجبة مصابي السل بمستشفى الشعب

شكت مستشفى الشعب بالخرطوم من نقص حاد في حصتها من الخبز، وقالت انها تراجعت لـ “500” قطعة فقط في حين ان حاجتها الفعلية من الخبز تتجاوز “1500” قطعة من الرغيف.

Advertisements

 

 

وأرجع ممثل العاملين، د. عبد الرحمن محمد عمر في تصريحات صحفية، بحسب صحيفة آخر لحظة، أرجع نقص حصتهم من الخبز بسبب رفض مواطنين بالاحياء خروج أي كميات من الخبز لجهات ليس لديهم بها علاقة، الأمر الذي انعكس سلباً على وجبة المرضى خاصة المصابين بالسل والدرن، اضافة الى نقص وجبة الاطباء العاملين بالمستشفى، مما دفع ادارة المستشفى لتخصيص ترحيل خاص مهمته توزيع الفراشات وبعض عمال النظام العام بالمستشفى على المخابز بالخرطوم لتوفير الخبز للمرضى، بعد تفاقم الأزمة بشكلها الحالي.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نقص حاد لوجبة مصابي السل بمستشفى الشعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا