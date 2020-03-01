ارجاع (1400) معتمر من ميناء بورتسودان بسبب (كورونا)

كشف تحالف مجموعة وكالات أرض التوحيد، عن إرجاع (1400) معتمر من ميناء بورتسودان كانوا في طريقهم الي الأراضي المقدسة لإداء عمرة شهر رجب، بجانب إرجاع طائرتين محملتين بالمعتمرين بعد هبوطها في مطار جدة، بسبب صدور قرار من المملكة العربية السعودية بوقف إجراءات العمرة لهذا العام، نتيجة مخاوف من تسلل فيروس كورونا لأرض الحرمين.

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وكشفت عضو التحالف سارة الفاتح خوجلي لـصحيفة آخر لحظة عن إغماءت وتأثيرات نفسية كبيرة وسط المعتمرين العائدين نتيجة قرار إيقاف العمرة، وأعلنت عن تعرضهم لخسائر فادحة تقدر بملايين الدولارات سواءً للوكالات المحلية أو الشركات السعودية، مؤكدة استعداداتهم لاسترداد حقوق المعتمرين مقابل الإجراءات التي تمت لهم، في وقت أستبعدت سارة أن يتم إرجاع المبالغ التي تسلمتها الشركات السعودية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)