متضررون يعتزمون مقاضاة حصر سدي (عطبرة وستيت)

التاريخ: 01-مارس-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة يعتزم متضررو تعلية سدي اعالي عطبرة وستيت لفتح بلاغات في مواجهة لجنة الحصر والتعويضات لتلاعبها في كشوفات المستحقين. Advertisements وكشف كل من ابراهيم عثمان بخيت وحاتم الحسين ممثلي المتضررين في تصريحات صحفية بحسب صحيفة آخر لحظة، امس، عن عدم مطابقة سجلات لجنة الحصر والتعويضات بالسجلات الموجودة مسبقاً في ادارة التسجيلات بالاراضي ، كاشفين عن ادراج اسماء بالتعويضات لغير المستحقين، بالاضافة الى التزامهم بانشاء المرافق الصحية بمنطقة ود الحليو، وطالبوا بضرورة مراجعة تقييم المباني وتعويض الملاك بفارق سعر ومراعاة التضخم الذي حدث في الفترة ما بين الحصر واستلام التعويض.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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