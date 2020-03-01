اضراب سائقي الشاحنات في كل ولايات السودان

التاريخ: 01-مارس-2020
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أعلن تجمع سائقي الشاحنات و البصات و اللواري السفرية دخول سائقي الشاحنات والبصات السفرية في ولايات السودان في إضراب شامل يستمر لثلاثة أيام ابتداءً من يوم امس قابل للتمديد.
وبحسب الوثيقة التي تحصلت صحيفة آخر لحظة على صورة منها يطالب السئقون بتوفير الاجور والمرتبات والحوافز المجزية، وتكوين اللجان التسييرية للعمل النقابي. بجانب التأمين الصحي والضمان الاجتماعي وضبط الوقود بالمحطات، وايقاف الرشاوى والجبايات بالطرق القومية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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