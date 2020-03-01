الشعبي يفصل عضواً بسبب زيارته لاسرائيل

التاريخ: 01-مارس-2020 فى : أخبار 3 مشاهدة أعلنت الأمانة السياسية بحزب المؤتمر الشعبي، فصل العضو محمد عباس الفادني، وعزت الأمر إلى أنه جزاء فعله بزيارة إسرائيل. Advertisements واعتبرت الأمانة الأمر بحسب صحيفة آخر لحظة، اعتبرته تجاوزاً لمبادئ الشعبي ومواقفه، وأكدت التزامها بدعم القضية الفلسطينية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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