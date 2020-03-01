التاريخ: 01-مارس-2020
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تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية
الصيحة:
* تأجيل مفاجئ لعودة الطلاب السودانيين من الصين
* سرقة (مولودة) بادعاء تطعيمها ضد (كورونا)
* الشعبي يفصل عضواً بسبب زيارته لإسرائيل
الجريدة:
* لجان المقاومة تهدد بمليونية لتفويض حمدوك
القيادي المفصول من الشعبي يكشف لـ (الجريدة؟) تفاصيل دعوته لاسرائيل
السوداني:
* سكرتير الحزب الشيوعي في حوار مع (السوداني): صراعات داخل السلطة كما كان يحدث في النظام البائد
* |(100) مليون يورو من الاتحاد الاوروبي للسودان
* محجوب عروة يحاول اقتحام مطبعة (السوداني) في تصرف غريب ومريب
المجهر:
*لجنة التمكين تعفي (109) دبلوماسيين وتسترد (15) محلجاً لمشروع الجزيرة
* مصرع (4) بينهم المحترف المصري (العيسوي) وإصابة آخرين في احتراق فندق بالخرطوم
آخر لحظة:
* إطاحة (109) من العاملين بالخارجية و(آخر لحظة) تنشر الأسماء
* سرقة طفلة رضيعة من داخل مستشفى القضارف
الدار:
* حريق مروع بفندق ومصرع لاعب مصري بمريخ الفاشر وإصابة آخرين بالخرطوم
* لجنة إزالة التمكين تعلن إنهاء خدمة (109) من العاملين بوزارة الخارجية
* تأييد حكم الاعدام للمتهم بقتل شاب داخل حفل ديرتي بام درمان
الاتحاد الأوروبي يعلن دعم السودان بمبلغ مئة مليون يورو
* وزير التربية: معركتنا مع فلول النظام البائد هي المناهج
* اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان الفقه للاساس والكيمياء للثانوي
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الأحد الموافق 1 مارس 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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