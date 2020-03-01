أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الأحد الموافق 1 مارس 2020م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية

الصيحة:

* تأجيل مفاجئ لعودة الطلاب السودانيين من الصين

* سرقة (مولودة) بادعاء تطعيمها ضد (كورونا)

* الشعبي يفصل عضواً بسبب زيارته لإسرائيل

الجريدة:

* لجان المقاومة تهدد بمليونية لتفويض حمدوك

القيادي المفصول من الشعبي يكشف لـ (الجريدة؟) تفاصيل دعوته لاسرائيل

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السوداني:

* سكرتير الحزب الشيوعي في حوار مع (السوداني): صراعات داخل السلطة كما كان يحدث في النظام البائد

* |(100) مليون يورو من الاتحاد الاوروبي للسودان

* محجوب عروة يحاول اقتحام مطبعة (السوداني) في تصرف غريب ومريب

المجهر:

*لجنة التمكين تعفي (109) دبلوماسيين وتسترد (15) محلجاً لمشروع الجزيرة

* مصرع (4) بينهم المحترف المصري (العيسوي) وإصابة آخرين في احتراق فندق بالخرطوم

آخر لحظة:

* إطاحة (109) من العاملين بالخارجية و(آخر لحظة) تنشر الأسماء

* سرقة طفلة رضيعة من داخل مستشفى القضارف

الدار:

* حريق مروع بفندق ومصرع لاعب مصري بمريخ الفاشر وإصابة آخرين بالخرطوم

* لجنة إزالة التمكين تعلن إنهاء خدمة (109) من العاملين بوزارة الخارجية

* تأييد حكم الاعدام للمتهم بقتل شاب داخل حفل ديرتي بام درمان

الاتحاد الأوروبي يعلن دعم السودان بمبلغ مئة مليون يورو

* وزير التربية: معركتنا مع فلول النظام البائد هي المناهج

* اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان الفقه للاساس والكيمياء للثانوي

الخرطوم (أخبار الخليج 365)