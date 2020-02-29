مصرع “3” أشخاص وإصابة آخرين جراء حريق شب في فندق بالخرطوم

التاريخ: 29-فبراير-2020 فى : أخبار 50 مشاهدة لقي (3) أشخاص مصرعهم اختناقاً وأصيب آخرون جراء حريق شب صباح اليوم السبت داخل فندق لاندو أوركيد بالسوق المحلي الخرطوم.

وبحسب شهود عيان إن اشتعال الحريق وكثافة الدخان سببا حالة من الذعر والهلع وسط النزلاء وحاول بعضهم النجاة بالقفز عبر بلكونات البناية ما تسبب في إصابتهم، وبحسب اليوم التالي فإن ثلاثة أشخاص توفوا اختناقاً في الحال، وقامت قوات الدفاع المدني بالسيطرة على الحريق، ورجحت تحريات أولية أن سبب الحريق التماس كهربائي، وحسب الشهود أن لاعبين من فريق مريخ الفاشر ضمن نزلاء الفندق. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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