بدعم قطري.. مصنع لإنتاج الأوكسجين الطبي بالجزيرة

وقعت رابطة أبناء ودمدني بدولة قطر عقداً مع الشركة الهندية لمنتجات الغازات المبردة لتشييد مصنع لإنتاج الأوكسجين الطبي داخل مستشفى ودمدني في مساحة 150متر مربع بطاقة إنتاجية 200 أسطوانة في اليوم.

وقال الأستاذ هيثم عبد العال ساتي رئيس رابطة أبناء ود مدني بدولة قطر لـ(سونا) إن الكلفة الكلية للمصنع 30 مليون جنيه بدعم كامل من أسرة المغفور له الشيخ محمد بن سعود العبد الرحمن آل ثاني وتم سداد 30% من قيمة المبلغ للشركة الهندية التي توقعت بانتهاء العمل في فترة لا تتجاوز 4 أشهر وتلتزم الشركة بتشييد المصنع وتركيب الأجهزة والمعدات والسلندرات بالإضافة لتدريب الكوادر الوطنية في هذا المجال. وأعلن ساتي عن وصول وفد من الشركة الهندية لانطلاقة عمل المصنع الذي يخدم ولاية الجزيرة والولايات المجاورة، مشيراً لاتفاق مع حكومة الجزيرة والرابطة في تسيير وإدارة المصنع الذي يحمل اسم الشيخ محمد بن سعود العبد الرحمن آل ثاني .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)