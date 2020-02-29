تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو مسرب لخطبة الشيخ محمد المصطفى عبد القادر التي أقامها في مدينة الأبيض المسجد الكبير حيث قام أحد المصلين بسحب الميكروفون منه بعد أن تحدث الشيخ عن التوحيد .
وبحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 أجزم جميع مستخدمي مواقع التواصل أن الذي سحب الميكروفون من االشيخ من جماعة الصوفيه حيث رد البعض منتقداً (الصوفية بكرهوا تجيب سيرة التوحيد) وقال البعض منتقداً للشيخ محمد المصطفى (الشيخ دا عامل اكشن في السودان) و(شكلوا الزعل دا عامل فيها شيخ ويجيب المطر ودا حيخرب سوقوا ).
الخرطوم : (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو : أحد المصلين يدخل الشيخ محمد المصطفى في فتيل ويسحب منه الميكروفون ورواد مواقع التواصل يرددون : (قوم فوق وما أظنك أن تقوم )! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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