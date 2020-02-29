عاجل.. مؤتمر يوصي بإعادة السلم التعليمي السابق 

السبت 29 فبراير 2020 كتب محمد أمين أوصى مؤتمر اصحاب المصلحة في التعليم، الذي عقد بالخرطوم تحت شعار(نحو مستقبل أفضل لتعليم ابنائنا) بإعادة السلم التعليمي للنظام القديم 3-3-6 اعتباراً من العام الدراسي المقبل. وجاء في التوصيات ضرورة إعادة المرحلة الانتقالية والإهتمام بالمواد الأساسية، وتدريب المعلمين وإعادة المعاهد. وشددت المخرجات على تقليل حجم الكتاب المدرسي، واعادة عدد الحصص في اليوم إلى (6)، والغاء فكرة المدارس النموذجية.





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