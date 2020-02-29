تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه وزير الصحة الاتحادي الدكتور اكرم على التوم وهو يقوم باحتضان وتقبيل رأس أحد اساتذته اللذين قاموا بتدريسه خلال رحلته الاكاديمية. وكان وزير الصحة قد جثا على ركبتيه وهو يحي استاذه الذي كان حضورا في فعاليات مؤتمر جمعية اختصاصي النساء والتوليد في لحظة مؤثرة اثارت اعجاب المتابعين . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: نشطاء الفيس بوك يتداولون مقطعا لوزير الصحة الاتحادي وهو يجثو على ركبتيه في موقف مؤثر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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